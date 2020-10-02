У віцепрезидента США не виявили коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє People з посиланням на прессекретаря Пенса Девіна О'Мелі.

О'Мелі заявив, що Майкл Пенс та друга леді США Карен Пенс отримали негативні результати вже після того, як з'явилася інформація про захворювання президента.

"Сьогодні вранці віцепрезидент Пенс та друга леді отримали негативний результат тесту на COVID-19. Віцепрезидент Пенс залишається в доброму здоров'ї та бажає родині Трампа успішного одужання", - зазначив О'Мелі.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Хоуп Гікс.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.

Фото: Gage Skidmore/Flickr.com