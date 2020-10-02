Помпео здав тест на коронавірус після захворювання Трампа

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Державний секретар Майк Помпео рано вранці у п'ятницю заявив, що протягом кількох годин після того, як президент Трамп оголосив, що він та перша леді отримали позитивні тести на коронавірус, він також здав тест та отримав негативний результат.

Протягом останніх тижнів Помпео багато подорожував та не спілкувався з президентом з 15 вересня.

"Я почуваюся фантастично", - сказав Помпео журналістам.

"Ми молимось за президента та першу леді, щоб вони швидко одужали", - додав Помпео.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання. До цього стало відомо, що коронавірусом інфікувалася найближча радниця президента США Хоуп Гікс.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.