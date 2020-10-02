Діяльність Навального схвалюють уже 20% росіян - Левада-центр

Діяльність російського опозиційного політика Олексія Навального схвалюють 20% росіян, 50% її не схвалюють, а 18% - взагалі не чули про нього.

Такі дані опитування наводить Левада-центр.

З тих, хто чув про Навального, 31% ставляться до нього нейтрально, у 10% він викликає повагу, у 8% - співчуття, у 10% - неприязнь. Ще 14% заявили, що не можуть сказати про нього нічого хорошого.

Про отруєння Навального чули 77% респондентів, з них 18% уважно стежать за розвитком цієї ситуації. П'ята частина (21%) сприйняла повідомлення про отруєння зі співчуттям, приблизно стільки ж (19%) - з подивом, майже половина (45%) не відчувала жодних особливих почуттів.

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Інформації про те, що Навальний був отруєний, довіряє третина росіян (33%), не довіряє - більше половини (55%). З тих, хто вважає, що політика отруїли, 30% вважають, що за цим стоїть російська влада, по 8% - що це були фігуранти його розслідувань і західні спецслужби.

Як нагадує Левада-центр, 2013 року, коли Навальний балотувався в мери Москви, його діяльність схвалювали лише 6% росіян, 35% - не схвалювали. Більше половини жителів країни тоді не чули про політика.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. На сьогодні матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Там його відвідала канцлер ФРН Ангела Меркель. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.