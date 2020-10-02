У Польщі побільшало “червоних” і “жовтих” карантинних зон через COVID-19

У Польщі кількість “червоних” і “жовтих” повітів, в яких діятимуть підвищені заходи обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19, зросла з 21 до 51-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у четвер заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Вальдемар Краска.

“Ситуація стає серйозною: є 51 повіт у переліку, де діятимуть обмеження: 17 червоних повітів, 34 жовтих”,- заявив Краска.

Обмеження в нових повітах діятимуть від суботи. Зокрема, у “жовтій” зоні опинилися міста Гданськ, Гдиня, Жешув, Кельце, Щецін, у “червоній” – Сопот.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський повідомив в четвер, що висока кількість інфікованих коронавірусом спостерігатиметься у найближчі два тижні. Зокрема, загальна кількість інфікованих у цей період складатиме від 1,5 до понад 2 тис. за добу.

У Польщі за минулу добу зафіксовано новий добовий рекорд інфікування коронавірусом - 1967 випадків. Різке зростання інфікованих коронавірусом пов'язують із завершенням літніх канікул, початком нового навчального року і поверненням людей до робочого ритму життя.

МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював введення нових обмежень. Зокрема, у так званих “зелених” зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150-ти до 100, в “жовтих” зонах – зі 100 до 75-ти, а “червоних” – з 75-ти до 50-ти.

У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22-ї години. У жовтих зонах також вводиться обов’язкове носіння масок на вулиці.