Чехія готується оголосити надзвичайний станОльга Танасійчук

Новий міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Роман Примула винесе на розгляд уряду пропозицію щодо введення надзвичайного стану в зв’язку з поширенням коронавірусу.

Питання буде розглянуто на засіданні уряду в середу, але в разі прийняття його ще має затвердити парламент, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Примула вже анонсував обмеження кількості людей на зібраннях до 10-20 осіб, перехід середніх шкіл на дистанційне навчання (ВНЗ у багатьох містах уже працюють у такому режимі).

Навесні Чехія вже жила в умовах надзвичайного стану з суворими обмеженнями. Серед іншого республіка закрила кордони з усіма сусідніми країнами. Сам Примула, який тоді був замміністра, пропонував закрити кордони на 2 роки. Наразі ситуація виглядає інакше – сусіді оголосили Чехію регіоном ризику.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у суботу становила 1 983, неділю – 1 306. Це рекордні показники за вихидні з початку епідемії (зазвичай на вихідні нових випадків менше через меншу кількість тестів). Загалом з 1 березня, коли в Чехії офіційно був підтверджений перший випадок зараження COVID-19, зафіксовано 64 597 інфікованих людей.