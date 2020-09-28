МЗС Німеччини не обмежувало доступ російським дипломатам до Навального

Речник федерального канцлера та федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт підтвердив факт відвідання Ангелою Меркель російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування в берлінській клініці “Шаріте”.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це Зайберт сказав на брифінгу в понеділок, 28 вересня.

"Так, я можу це підтвердити", - заявив Зайберт у відповідь на запитання, чи може він підтвердити повідомлення видання Spiegel про "таємний візит Меркель до Навального".

Утім, речник не погодився з формулюванням "таємний". За його словами, це не був таємний візит, адже не всі візити, які не є публічними, є таємними. "Це була приватна зустріч канцлера з паном Навальним, це був візит до хворої людини, яку лікують у нас у Німеччині після атаки нервово-паралітичною речовиною", - заявив Зайберт. Він не став розкривати деталі щодо формату візиту в “Шаріте” та його змісту.

Зайберт повторив, що офіційний Берлін очікує, що Росія прояснить ситуацію з Навальним.

Речниця МЗС Німеччини Марія Адебар зі свого боку повідомила, що німецька сторона буде продовжувати слідкувати за справою Навального. Вона не стала коментувати заяву російського МЗС минулої п’ятниці, у якій було вчергове піддано критиці позицію ФРН щодо цієї справи та в якій містилися закиди в її "інсценуванні".

Речниця підкреслила, що німецька сторона оприлюднила інформацію про те, які лабораторії робили аналізи Навального і яких висновків вони дійшли, що все це було передано ОЗХЗ, адже йдеться не про двосторонні відносини, а справа має міжнародний вимір.

Адебар також зауважила, що МЗС не обмежувало консульський доступ російським дипломатам до Навального. Опозиціонера Навального було повідомлено про таке бажання. Німеччина чітко дотримується Віденської консульської конвенції, підкреслила представниця МЗС ФРН. Але Навальний сам обирає, чи хоче він консульської підтримки, чи хоче він, щоб його відвідав посол або інший представник дипломатичної місії його країни, додала вона.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його було терміново госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції.

Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує.

Самого Навального виписали з клініки “Шаріте” після 32 днів лікування. Він планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.