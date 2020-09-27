Швеція в ООН закликала Росію до розслідування спроби вбивства Навального

Прем’єр Швеції Королівства Швеція Стефан Левен закликав уряд РФ ретельно та прозоро розслідування замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це глава шведського уряду заявив у суботу у ході свого виступу у форматі відеозвернення на Генасамблеї ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швеція та Європейський Союз рішуче засуджують отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального. Російський уряд повинен ретельно і прозоро розслідувати цей замах на життя. Винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Наразі ситуацію вивчає, зокрема, Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).