Італія в ООН виступає за реформу Радбезу

Світовій спільноті варто реформувати Раду безпеки ООН, аби зберегти ефективність цієї міжнародної організації.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми мусимо упевнитися, що ООН найкращим чином виконує свій мандат, втілюючи основоположні принципи свого Статуту, які досі є важливою точкою відліку для міжнародної спільноти. Цього можна досягти, об’єднавши наші зусилля навколо процесу реформування Ради безпеки ООН”, - сказав Конте.

На його переконання, процес реформування слід зробити “більш демократичним, ефективним та репрезентативним відносно загального членства у ООН”.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Радбез налічує п'ять постійних членів – Велику Британію, Китай, Росію, США, Францію - і десять непостійних.

Постійні члени Радбезу мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.