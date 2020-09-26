Кіпр в ООН висловив готовність до мирних перемовин з Туреччиною

Кіпр готовий негайно повернутися за стіл переговорів із Туреччиною.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми готові негайно відновити мирний процес відповідно до належного спільного розуміння, досягнутого із Генсеком ООН та лідером турецьких кіпріотів 25 листопада 2019 року, яке встановлює принципи проведення нового раунду перемовин”, - сказав Анастасіадіс.

Водночас він наголосив на неприпустимості погроз й тиску під час перемовин.

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Анастасіадіс також висловив готовність “виконати будь-яке рішення Міжнародного суду ООН”.

Нагадаємо: острів Кіпр розділений на дві частини в 1974 році – після турецької інтервенції, яка сталася внаслідок перевороту в Нікосії, що мав на меті об’єднання з Грецією. Етнічний склад населення - 78% греків-кіпріотів та 18% турків-кіпріотів. Острів розділений на дві частини: Турецька Республіка Північний Кіпр та Республіка Кіпр. Місто Нікосія (столиця Кіпру) розділена також на дві частини.