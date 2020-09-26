Кіпр закликав до міжнародної солідарності перед коронавірусною загрозою

Міжнародна спільнота повинна проявити солідарність з метою подолання пандемії COVID-19 у світі.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Я сам і, думаю, всі ми, дуже занепокоєні стосовно тривожної тенденції зростання кількості випадків інфікування новим коронавірусом та смертей від нього, що відбувається по всьому світу. На моє переконання, єдиним способом досягнення прогресу й захисту найбільш уразливих прошарків населення, є вияв солідарності шляхом підтримки держав, чиї системи охорони громадського здоров’я потребують цього”, - сказав Анастасіадіс.

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Він також наголосив на важливості справедливого розподілу вакцин від COVID-19 серед усіх держав світу.

“Ця солідарність повинна також передбачати справедливий та взаємний розподіл вакцин від COVID-19 після їх винайдення”, - зазначив президент.

Нагадаємо: станом на п’ятницю на території Кіпру залишалося менш як 300 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 22 життя.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG