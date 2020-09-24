Швейцарія в ООН виступила на захист Міжнародного кримінального суду

Міжнародний кримінальний суд ООН допомагає підтримувати заснований на правилах порядок у світі.

Про це заявила президент Швейцарії Симонетта Соммаруга під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Переслідуючи найважчі злочини, Міжнародний кримінальний суд робить внесок у дотримання міжнародного гуманітарного права. Ми підтверджуємо тут нашу підтримку МКС як складової частини заснованого на правилах міжнародного порядку”, - сказала Соммаруга.

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Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд, який відповідає за притягнення до відповідальності винних у геноциді, злочинах проти людяності і військову агресію, знаходиться у Гаазі. 2 вересня державний секретар США Майк Помпео звинуватив МКС у «неправомірній спробі поширити свою юрисдикцію на американців» та оголосив санкції проти головного прокурора Фату Бенсуда та керівника Департаменту судової взаємодії та співпраці Факісо Мочочоко, посилаючись на виконавче розпорядження президента Дональда Трампа. Протест проти цього кроку висловили ЄС, Канада та інші держави.