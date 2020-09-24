У Франції за добу - понад 13 тисяч випадків коронавірусу

У Франції за попередню добу зафіксовано понад 13 тисяч випадків нових інфікувань коронавірусом.

Про це повідомляє Національне агентство охорони здоров’я, передає кореспондент Укрінформу.

За актуальною статистикою, за попередню добу виявлено 13 072 випадків інфікувань коронавірусом; 43 людини померли від COVID-19.

Упродовж попередніх семи днів госпіталізовано 4 244 пацієнти; 675 людей перебувають у реанімації.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції виявлено понад 480 тис. випадків інфікувань коронавірусом; 31 459 людей померли від COVID-19.

Читайте також: Трамп закликав ООН покарати Китай за поширення коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, у середу уряд Франції увів у низці міст та регіонів країни, включаючи Париж, «суперчервоний» рівень епідеміологічної загрози.

У цих містах уводиться обмеження на зібрання понад 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, лімітований до 22.00 час роботи ресторанів і барів.

У Марселі та у заморському департаменті Гваделупі з понеділка забороняється робота барів і ресторанів.

На всій території Франції діє масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.

У світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали більш як 23,6 млн людей.