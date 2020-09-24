У Франції за добу - понад 13 тисяч випадків коронавірусу
Про це повідомляє Національне агентство охорони здоров’я, передає кореспондент Укрінформу.
За актуальною статистикою, за попередню добу виявлено 13 072 випадків інфікувань коронавірусом; 43 людини померли від COVID-19.
Упродовж попередніх семи днів госпіталізовано 4 244 пацієнти; 675 людей перебувають у реанімації.
Загалом з початку епідемії у березні у Франції виявлено понад 480 тис. випадків інфікувань коронавірусом; 31 459 людей померли від COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, у середу уряд Франції увів у низці міст та регіонів країни, включаючи Париж, «суперчервоний» рівень епідеміологічної загрози.
У цих містах уводиться обмеження на зібрання понад 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, лімітований до 22.00 час роботи ресторанів і барів.
У Марселі та у заморському департаменті Гваделупі з понеділка забороняється робота барів і ресторанів.
На всій території Франції діє масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.
У світі станом на ранок 24 вересня зафіксовано понад 32 мільйони випадків зараження коронавірусом, одужали більш як 23,6 млн людей.