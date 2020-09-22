Трамп закликав ООН покарати Китай за поширення коронавірусу

Президент США Дональд Трамп виступив в ООН з руйнівною критикою на адресу Китаю та закликав Організацію притягти до відповідальності офіційний Пекін за недбалі дії, що призвели до поширення коронавірсуної хвороби по всьому світу.

Про це він заявив у вівторок під час відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо притягнути до відповідальності країну, яка випустила цю чуму у світ – це Китай", - наголосив американський президент.

Він зазначив, що на початку поширення вірусу Китай ввів заборону на внутрішні пересування, однак при цьому зберігав відкритими зовнішні рейси, що сприяло розповсюдженню хвороби по всьому світу.

"Китай засудив мою заборону на поїздки в їхню країну, однак при цьому вони заборонили внутрішні перельоти та закрили своїх громадян у власних оселях", - зауважив Трамп.

Водночас він дорікнув Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вона піддалася зловмисному впливу з боку Китаю, коли вони разом хибно оголосили про відсутність доказів передачі вірусу від людини до людини. "Пізніше вони хибно заявляли, що люди без симптомів не поширюють інфекцію", - додав Трамп.

"ООН повинна притягнути Китай до відповіді за ці дії", - вкотре наголосив президент США.

Крім того, Трамп звинуватив КНР у масштабному забрудненні світового океану, спустошенні запасів риби у водах інших країн, знищенні великих ділянок коралових рифів та викидів в атмосферу більше отруйної ртуті, ніж будь-яка інша країна.

"Викиди СО2 Китаєм майже удвічі перевищують викиди США, і ці обсяги збільшуються", - підкреслив американський президент.

Як повідомлялося, з приходом адміністрації Дональда Трампа конфронтація між КНР і США суттєво посилилась. Минулого року країни поглибили торговельне протистояння, і у світі заговорили про торговельну війну між двома найбільшими економіками. З початку нинішнього року Білий дім неодноразово звинувачував Пекін у замовчуванні справжньої інформації про коронавірус та приховуванні масштабів поширення хвороби у своїй країні, перед тим, як пандемія охопила весь світ.

Фото: The White House