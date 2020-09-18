Вакцина до виборів: чи реальним є план Дональда Трампа?

Противірусна боротьба стала на одним із ключових пунктів президентської кампанії у США

Президент Трамп вдався до поглиблення розбіжностей з медичним співтовариством країни щодо готовності вакцини проти COVID-19. Він наполягає: препарат має бути затверджено у прискореному порядку – уже за кілька тижнів, ще до президентських виборів, призначених на 3 листопада. Інакше для кампанії Трампа все це втрачає політичний сенс. Медики ж наголошують, що вакцина має пройти всі передбачені процедурою випробування. А це час, як мінімум, до листопада-грудня. Тож коли насправді слід очікувати готовий препарат?

ПИТАННЯ ТИЖНІВ?

У вівторок Дональд Трамп наголосив у інтерв’ю своєму улюбленому телеканалу Fox News, що готовність вакцини у Сполучених Штатах – це «питання тижнів». Не можна сказати, що це було неочікуваною заявою, адже не секрет, що виборчий штаб Трампа прагне використати отримання вакцини як «велику перемогу» адміністрації для переобрання президента.

Заради справедливості треба визнати: Білий дім Трампа дійсно сприяв прискореній розробці препарату, реалізувавши цілу операцію Warp Speed з відповідним фінансуванням і виділенням ресурсів. Однак для створення вакцини існує встановлений алгоритм, який передбачає три фази тривалих випробувань із залученням десятків тисяч добровольців для підтвердження ефективності препарату й виключення небезпечних ускладнень для пацієнтів. Крім того, необхідна масштабна підготовка інфраструктури для виготовлення, фасування та розсилки сотень мільйонів готових доз після всіх формальних процедур затвердження. А це не тижні – у кращому разі місяці необхідного часу.

Роберт Редфілд / Фото: Anna Moneymaker/New York Times, Pool

Більш-менш правдоподібно часові рамки окреслив минулої середи директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) доктор Роберт Редфілд під час слухань у Сенаті США. «Дуже обмежені поставки вакцини від COVID-19 можуть бути готові в листопаді-грудні», - відповів на запитання сенаторів керівник профільного агентства.

Він уточнив, що йдеться про невеликі партії на перших порах, через що доведеться визначати, хто отримуватиме вакцину передусім. А це насамперед лікарі та люди з найбільшої зони ризику. Однак у широкий вжиток, за його словами, препарат надійде лише в третьому кварталі наступного року.

ВСУПЕРЕЧ ІДЕЯМ ТРАМПА

Таким чином, Редфілд, який був призначений директором CDC у 2018 році, тобто за президентства Трампа, розтоптав інспірації його виборчої кампанії. Трамп, звісно, цього не міг залишити просто так.

«Я думаю, він (Редфілд – ред.) припустився помилки, зробивши таку заяву», - наголосив Трамп уже за кілька годин після свідчень у Сенаті його ставленика. Це просто неправильна інформація, наполягав президент. Вакцина буде спрямована в широкий вжиток негайно, і «за жодних обставин не надійде так пізно, як описав доктор (Редфілд – ред.)», продовжив глава Білого дому.

Утім, це не єдиний момент, який директор CDC озвучив на слуханнях всупереч ідейним упередженням кампанії Трампа. Редфілд порушив питання носіння масок, назвавши їх ефективнішим засобом за майбутню вакцину. «Ця маска для обличчя більш гарантовано захищає мене від COVID, ніж коли я прийматиму вакцину», - заявив керівник CDC.

Фото: Mario Tama/Getty Images

Треба пояснити: маски для обличчя в американському суспільстві останнім часом стали своєрідним індикатором, за яким прихильники Трампа почали висміювати тих, хто підтримує його опонента Джо Байдена. «Якщо водій автомобіля їде сам і в масці, то йому не потрібна наліпка на бампер «я – за Байдена», це й так зрозуміло», - жартують одні над іншими.

А тим часом у Сполучених Штатах діагностується понад 30 тис. нових випадків коронавірусної хвороби щодня. При цьому президент Трамп відкрито нехтує носінням маски під час зустрічей з лідерами, появи перед пресою або проведення масових заходів у Білому домі. Його послідовники сприймають це за норму – як безоглядну готовність повернутися до звичного життя попри масштаби пандемії, що має особливо тяжкі наслідки в Сполучених Штатах.

Через це Редфілд знову зазнав критики з боку Трампа, який заявив, що директор CDC «припустився помилки, коли заявив, що маски набагато ефективніші від вакцини».

НЕ ДОВІРЯЮТЬ І ЗА КОРДОНОМ

Позиція Трампа щодо ігнорування масок і соціального дистанціонування викликає обурення не тільки в самих Сполучених Штатах, а й за кордоном, у тому числі серед близьких партнерів США. У вівторок у Білому домі відбулася церемонія підписання дипломатичних угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами за посередництва адміністрації Трампа. Участь у ній взяло керівництво всіх чотирьох держав, загалом близько сотні гостей. Причому багато хто був без масок, насамперед з американського боку.

Фото: The White House

Представники системи охорони здоров’я Ізраїлю, які спостерігали за церемонією по телебаченню, розлютилися тим, що у Білому домі грубо знехтували елементарними правилами безпеки. При цьому було помічено, що глава Держдепу Майкл Помпео, який також не носив маски, кілька разів кашлянув під час спілкування з директором ізраїльського розвідувального агентства «Моссад».

Фото: The White House

Ізраїльським журналістам та членам делегації, які повернулися з Вашингтона, удома тут же наказали самоізолюватися на карантин. І недаремно: уже наступного дня, у середу, у Білому домі підтвердили, що один із членів адміністрації, який був присутній на церемонії, отримав позитивний тест на COVID-19.

Та у Трампа заспокоюють: ця людина мала обмежену кількість контактів, тому нічого небезпечного, мовляв, статися не могло.

ЗБЕРІГАТИ ОБМЕЖЕННЯ ЧИ СПРОЩУВАТИ ПІДХОДИ?

Загроза коронавірусу в США поступово перетворюється на питання, яке посилює розкол в американському суспільстві. Демократи наполягають на необхідності зберігати обмежувальні заходи, навіть якщо це негативно впливає на економіку країни. Адміністрація Дональда Трампа ж воліє не помічати мільйонні показники заражених та наполягає на спрощенні підходів у протистоянні пандемії. Зокрема, це стосується вироблення вакцини.

За процедурою, препарат після всіх трьох стадій випробувань має затвердити FDA – Управління з питань контролю за якістю їжі та ліків США. Теоретично президент може натиснути на керівництво FDA, аби змусити його провести затверджувальні процедури в екстреному порядку. Так було, наприклад, коли агентство поспіхом видало офіційні дозволи на лікування COVID антималярійними препаратами на основі гідроксихлорохіну.

Однак зараз FDA не може ухвалювати рішень щодо вакцини, оскільки компанії-виробники, які проводять випробування препаратів, офіційно не завершили тестування й заявили, що до виборів навряд чи встигнуть. Отже, останнє слово зберігається за ними.

До того ж, враховуючи, що питання вакцини перейшло в площину виборчої кампанії, демократи, зі свого боку, навряд чи заплющуватимуть очі на будь-які спрощення в процесі медичних тестувань.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: The White House