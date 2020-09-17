Трамп підтвердив, що коронавірус виявили у його помічника

Президент США Дональд Трамп у середу особисто підтвердив, що один з помічників у його команді в Білому домі отримав позитивний тест на коронавірус.

При цьому Трамп запевнив, що не контактував з цією людиною особисто останнім часом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я дізнався про це вчора ввечері", - зізнався Трамп під час прес-брифінгу в середу.

У працівників Білого дому й раніше підтверджувалося зараження коронавірусом, однак це траплялося в період карантину й суворішої ізоляції. Цього ж разу позитивний тест був виявлений, коли Білий дім відвідали делегації одразу трьох країн – Ізраїлю, ОАЕ і Бахрейну для урочистої церемонії підписання мирних домовленостей. Згалом, на церемонії були присутні сотні людей.