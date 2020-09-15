Ізраїль підписав мирні угоди з двома арабськими країнами за посередництва США

Президент США Дональд Трамп очолив церемонію підписання угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами – ОАЕ і Бахрейном, спрямованих на нормалізацію відносин та сприяння встановленню мирного порядку в регіоні Близького Сходу.

Історична церемонія відбулася у вівторок у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після десятиліть розколу та конфліктів ми відзначаємо пробудження нового Близького Сходу", - заявив американський лідер перед присутніми.

Укладені в Вашингтоні угоди не охоплюють тривалий палестино-ізраїльський конфлікт, хоча і Об'єднані Арабські Емірати, і Бахрейн підтримують палестинську сторону. Тим не менше, після місяця дипломатичних зусиль, американській адміністрації вдалося переконати керівництво арабських країн, що конфлікт не має перешкоджати відносинам у інших сферах. Отже, спочатку ОАЕ, а потім Бахрейн погодилися піти на зближення відносин з Ізраїлем попри його багаторічний конфлікт з Палестинською автономією.

Трамп заявив, що до цієї ініціативи готові приєднатися ще п'ять-шість арабських країн, щоправда, не назвав їх.

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Урочиста церемонія підписання в Вашингтоні відбулася в період президентської кампанії в США, а також після офіційного номінування Дональда Трампа в якості кандидата на отримання Нобелівської премії миру.