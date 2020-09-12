Ізраїль установить дипвідносини ще з однією арабською державою

Королівство Бахрейн стало другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка вирішила встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Таку заяву зробили президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після телефонної розмови з королем Бахрейну Хамадом Ібн Ісою Аль-Халіфою.

"Сьогодні черговий історичний прорив! Наші двоє великих друзів - Ізраїль та Королівство Бахрейн - домовилися про мирну угоду", - написав Трамп у Твіттері.

Своєю чергою ізраїльський прем'єр розцінив зближення двох країн як "нову еру миру". "Ми багато років вкладали в мир", і тепер він "принесе великі інвестиції в економіку Ізраїлю", заявив Нетаньяху у відеозверненні.

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Зазначається, що нормалізацію відносин між Ізраїлем і Бахрейном уже привітав Єгипет. Це важливий крок для встановлення стабільності й миру на Близькому Сході, підкреслив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За його словами, зближення двох країн сприятиме "справедливому і довгострокового вирішення палестинського питання".

Як повідомлялося, 13 серпня Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про встановлення дипломатичних відносин.