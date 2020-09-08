Ізраїль та ОАЕ підпишуть угоду про нормалізацію відносин 15 вересня

Наступного вівторка, 15 вересня, представники Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів підпишуть угоду про повну нормалізацію відносин між двома країнами.

Підписання угоди відбудеться за посередництва президента США Дональда Трампа, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Представник Білого дому повідомив, що делегації двох країн на церемонії підписання очолять голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ ОАЕ Абдалла бен Заїд Аль Нахайян.

Згідно з угодою, держава Перської затоки погодилася на нормалізацію відносин з Ізраїлем, тоді як Ізраїль погодився припинити плани анексії Західного берега річки Йордан.

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Як повідомлялося, угоду про нормалізацію відносин, укладену за посередництва США, було оприлюднено 13 серпня. ОАЕ стали лише третьою арабською країною на Близькому Сході, що визнала Ізраїль з моменту його заснування 1948 року.