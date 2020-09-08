Делегація ОАЕ планує перший офіційний візит до Ізраїлю

Офіційна делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів вперше може відвідати Ізраїль для обговорення співпраці за різними напрямками 22 вересня.

Поїздка стане першим публічно визнаним візитом до Ізраїлю офіційної делегації з ОАЕ, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За їхніми даними, делегація з ОАЕ відвідає Ізраїль, щоб "провести технічні переговори про реалізацію двосторонніх угод у галузях економіки, торгівлі, туризму, авіасполучення". Можлива поїздка, рішення про яку поки не прийнято, стане відповіддю на що відбувся минулого тижня візит в Абу-Дабі високопоставлених посланців Ізраїлю і США.

Джерело уточнило, що остаточна домовленість щодо поїздки може бути досягнута після того, як буде оголошено дату підписання угоди між ОАЕ та Ізраїлем. Церемонія, швидше за все, відбудеться в середині вересня.

Агентство відзначає, що ізраїльська сторона відмовилася коментувати дану тему, а представники ОАЕ були недоступні для коментарів.

Як повідомляв Укрінформ, до цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин з арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.

Ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.