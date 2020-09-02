Іран звинуватив ОАЕ у зраді "ісламського світу" через угоду з Ізраїлем

Верховний духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Об'єднані арабські емірати (ОАЕ) здійснили «зраду ісламського світу», уклавши мирну угоду з Ізраїлем.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Aljazeera.

"Звичайно, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо завжди будуть пам’ятати. Вони дозволили сіоністському режиму увійти в регіон і забули про Палестину. Об'єднані Емірати піддані ганьбі навіки... Сподіваюся, вони прокинуться й усвідомлюють те, що наробили", — заявив Хаменеї.

Як повідомляв Укрінформ, до цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин із арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.

Ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.

Фото з сайту irna.ir