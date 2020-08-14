Палестина відкликала посла у ОАЕ через “історичну угоду” з Ізраїлем

Палестинська національна автономія (ПНА) відкликала свого посла у Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ ПНА Ріяд аль-Малікі, повідомляє палестинське агентство WAFA.

Такий крок був зроблений після того, як ОАЕ та Ізраїль уклали угоду про нормалізацію взаємовідносин за посередництва США.

Внаслідок цього договору, як зазначається, Ізраїль призупинить свої плани анексувати значні частини окупованого Західного берега Йордана.

Як повідомляв Укрінформ, до цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин із арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.

Ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.