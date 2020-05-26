Ізраїль має історичну можливість розширити суверенітет на територію Палестини - Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав одним з головних завдань нового уряду розширення суверенітету на частину Західного берегу річки Йордан.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Маємо історичну можливість, якої не було з 1948 року, розумно, дипломатичним шляхом отримати суверенітет над Іудеєю та Самарією. Це величезна нагода, і ми не втратимо її", - сказав Нетаньягу.

За його словами, це історична можливість для Ізраїлю, тому він визначив 1 липня відправною точкою для обговорення цього питання в новопризначеному уряді.

"У липні у нас буде відправна точка, щоб розширити суверенітет, і ми від цього не відмовимося", - наголосив Нетаньягу.

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Як повідомлялося, Ізраїль пережив тривалу урядову кризу. На третіх дочасних парламентських виборах 2 березня партія Нетаньягу "Лікуд" здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй не вдалося набрати більшість у кнесеті. Після цього Нетаньягу та Бені Ганц, який очолює партію "Кахоль-Лаван", за кілька тижнів так і не змогли домовитися про створення уряду.

Ізраїль просувався вже до четвертих позачергових виборів. Проте наприкінці квітня Нетаньягу та Ганц урешті-решт домовилися про формування уряду національної єдності.