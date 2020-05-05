Нетаньягу представив план виходу Ізраїлю з карантину

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив основні положення плану виходу з коронавірусного карантину.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Нові послаблення карантинного режиму вводитимуться вже з цього тижня і завершаться 14 червня.

Так, з 5 травня скасовуються обмеження на 100-метрову відстань від будинку. Громадяни можуть пересуватися вільно, але з дотриманням соціальної дистанції і при обов'язковому носінні масок.

Дозволено відвідувати родичів, включаючи літніх членів сім'ї. При відвідуванні бабусь і дідусів, а також осіб, які входять до групи ризику, слід дотримуватися основних правил: не знімати маску, тримати дистанцію, уникати фізичного контакту.

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Також до кінця тижня відновлять роботу торгові центри, ринки і дитячі садки. Заняття будуть відбуватися в малих групах, при дотриманні особливих санітарних заходів.

З 17 травня будуть дозволені заходи (включаючи весілля) чисельністю до 50 осіб, з 31 травня відновиться навчання у 4-10 класах. Також будуть дозволені заходи чисельністю до 100 людей.

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У період з 1 по 14 червня повинні повернутися до роботи спортивні споруди, музеї, театри, ресторани, кафе, відновиться навчання у ВНЗ. Також будуть скасовані обмеження на кількість учасників заходів. У той же період буде розглянуто питання про відновлення авіапольотів.

Водночас Нетаньяху попередив, що в будь-який момент Ізраїль може повернутися до жорсткого карантину.

Нагадаємо: поступове послаблення карантину в Ізраїлі почали 19 квітня. Воно має відбутися в два етапи.

Фото: АА