Нетаньягу представив план виходу Ізраїлю з карантину
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Нові послаблення карантинного режиму вводитимуться вже з цього тижня і завершаться 14 червня.
Так, з 5 травня скасовуються обмеження на 100-метрову відстань від будинку. Громадяни можуть пересуватися вільно, але з дотриманням соціальної дистанції і при обов'язковому носінні масок.
Дозволено відвідувати родичів, включаючи літніх членів сім'ї. При відвідуванні бабусь і дідусів, а також осіб, які входять до групи ризику, слід дотримуватися основних правил: не знімати маску, тримати дистанцію, уникати фізичного контакту.
Також до кінця тижня відновлять роботу торгові центри, ринки і дитячі садки. Заняття будуть відбуватися в малих групах, при дотриманні особливих санітарних заходів.
З 17 травня будуть дозволені заходи (включаючи весілля) чисельністю до 50 осіб, з 31 травня відновиться навчання у 4-10 класах. Також будуть дозволені заходи чисельністю до 100 людей.
У період з 1 по 14 червня повинні повернутися до роботи спортивні споруди, музеї, театри, ресторани, кафе, відновиться навчання у ВНЗ. Також будуть скасовані обмеження на кількість учасників заходів. У той же період буде розглянуто питання про відновлення авіапольотів.
Водночас Нетаньяху попередив, що в будь-який момент Ізраїль може повернутися до жорсткого карантину.
Нагадаємо: поступове послаблення карантину в Ізраїлі почали 19 квітня. Воно має відбутися в два етапи.
Фото: АА