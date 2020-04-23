Ізраїль планує почати випробування вакцини на людях улітку

Ізраїль почне випробування вакцини від коронавірусу на людях цього літа.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на офіційного представника ізраїльської компанії з розробки вакцин MigVax.

«Вчені, що розгорнули активну діяльність з розробки вакцини проти COVID-19 в ізраїльському MigVax, приступлять до аналізу безпеки та ефективності (вакцини – ред.) на гризунах у травні, до початку випробувань на людях - протягом літа», - йдеться у повідомленні.

Компанія MigVax працює над адаптацією вакцини, розробленої протягом останніх чотирьох років проти вірусного інфекційного бронхіту (IBV) - штаму коронавірусу, що спричиняє бронхіальне захворювання у домашніх птахів - для використання по відношенню до людини.

На думку вчених, у цих штамів спостерігається генетична схожість і однаковий механізм зараження.

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Перший етап клінічних випробувань на людях розпочнеться влітку 2020 року і триватиме шість-дев'ять місяців, заявив старший науковий співробітник MigVax професор Ітамар Шаліт.

«Нам знадобиться набагато більше, ніж одна вакцина. Для виготовлення необхідної кількості у всьому світі потрібні будуть вакцини різних типів», - сказав Шаліт.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 квітня у світі вже зареєстрували 2 638 024 випадки зараження коронавірусом, з них – 721 734 особи одужали та 184 235 осіб померли.

Фото: LIOR JOURNO