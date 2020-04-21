В Ізраїлі політичні противники домовилися по черзі очолювати уряд

Два головні політичні суперники в Ізраїлі – лідер партії «Лікуд» Беньямін Нетаньягу та лідер партії «Кахоль-Лаван» Бені Ганц – домовилися про створення уряду національної єдності.

Про це повідомляє The Јерusalem Post.

«Ізраїль невдовзі матиме новий коаліційний уряд, оскільки в понеділок між Беньяміном Нетаньягу, лідером партії «Лікуд», та Бені Ганцем, очільником партії «Кахоль-Лаван», було підписано відповідну угоду, яка закінчила 17-місячне політичне протистояння», - йдеться в повідомленні.

Наслідком такого протистояння було проведення протягом цього періоду аж трьох виборів.

У рамках підписаної угоди сторони домовилися про ротацію на посаді прем'єр-міністра: в найближчі 18 місяців цю посаду обійматиме Нетаньягу, потім його змінить Ганц.

Обидві сторони підтвердили, що створення великої коаліції необхідно у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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Як повідомлялося, треті дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 2 березня. Партія Нетаньягу «Лікуд» здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті. Після цього Нетаньягу і Ганц кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі і в додатково відведений для цього період. Країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів.