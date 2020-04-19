Ізраїль послабив карантин

В Ізраїлі з неділі частково знімають карантинні обмеження, введені на тлі пандемії COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

«У неділю Ізраїль почав пом'якшувати обмеження на пересування», - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, кабінет міністрів затвердив ряд заходів, у тому числі щодо відкриття магазинів, шкіл для дітей з особливими освітніми потребами та відновлення невеликих молитовних зібрань.

Більшість заходів набере чинності з неділі, 19 квітня, у той час як школи почнуть працювати з вівторка, 21 квітня.

Дозволяється проведення молитовних зібрань до 19 осіб одночасно за умови, що збори проводяться на відкритому повітрі, а присутні одягнені в маски і тримаються один від одного на відстані не менше двох метрів.

Як нагадує видання, в рамках соціальної дистанції релігійні місця для всіх конфесій в Ізраїлі раніше було закрито, а з 12 квітня носіння масок в публічних місцях стало обов'язковим.

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Як повідомлялося, з початку епідемії в Ізраїлі зареєстрували 13 362 випадки зараження коронавірусом. Летальних випадків в країні - 171.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90