В Іспанії хочуть послабити карантин і дозволити прогулянки дітям

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має намір дозволити дітям, які з березня сидять вдома в рамках жорсткого карантину, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі з 27 квітня.

Про це повідомляє ВВС.

«Прем'єр-міністр Педро Санчес намір ослабити правила (карантину - ред.) 27 квітня, щоб вони (діти - ред.) могли вийти подихати свіжим повітрям», - йдеться в повідомленні.

Цього тижня мер Барселони Ада Колау, в якої також є маленькі діти, просила уряд дозволити дітям виходити на вулицю.

У жорстких умовах карантину дітям в Іспанії заборонено виходити на вулицю з 14 березня.

Під час трансльованого по телебаченню брифінгу в суботу ввечері Санчес заявив, що Іспанія залишила позаду «найекстремальніші моменти і стримала жорстокий натиск пандемії». Проте він анонсував плани попросити парламент країни продовжити «карантин» в Іспанії до 9 травня, оскільки досягнутих успіхів «все ще недостатньо».

Як повідомлялося, в світі станом на 19 квітня зафіксовано 2 343 271 випадок коронавірусу. Одужали 601 771 осіба, померли - 161 186.

В Іспанії кількість випадків COVID-19 становить 194 416, померли 20 639 осіб.

Фото: AA