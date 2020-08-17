Ізраїль і ОАЕ вперше встановили прямий телефонний зв'язок

Між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Ізраїлем з’явився телефонний зв’язок.

Це відбулося на тлі нормалізації відносин між державами, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"Раніше абоненти чули записане арабською та англійською мовами повідомлення, яке сповіщало, що з’єднання з ізраїльськими номерами неможливе. Розвиток інтернету дозволив людям обходити заборону, однак навіть такі дзвінки часто переривалися", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: 13 серпня Ізраїль та ОАЕ за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин. Очікується, що незабаром країни-учасниці угоди обміняються послами та відкриють дипломатичні представництва.

Ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.

Треба наголосити, що до цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин з арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.