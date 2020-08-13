Ізраїль та ОАЕ уклали історичну угоду про нормалізацію відносин

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Ізраїль нарешті змогли домовитися про нормалізацію взаємовідносин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на спільну заяву американського президента Дональда Трампа, ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньяху та коронного принца ОАЕ Мохаммеда Бін Заїда.

У спільній заяві троє політиків наголосили, що надіються на те, що ця історична угода принесе мир на Близький Схід.

Внаслідок цього договору, як зазначається, Ізраїль призупинить своїй плани анексувати значні частини окупованого Західного Берега Йордана.

Треба наголосити, що до цього часу Ізраїль не мав жодних дипломатичних відносин із арабськими країнами Перської затоки. Проте спільна для сторін загроза з боку Ірану посприяла активізації неофіційних контактів між Ізраїлем та арабськими державами, включаючи ОАЕ.

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Привітав цю подію й посол ОАЕ в США Юсуф Аль Отаїба, який назва угоду «перемогою для дипломатії та для регіону».

Як відомо, ця угода стала третім подібним ізраїльсько-арабським договором із 1948 року: в 1979 році був підписаний договір із Єгиптом, а в 1994 році – з Йорданією.

Фото: ЕРА