Ізраїль і США випробували систему протиракетної оборони Arrow 2

Ізраїль та США завершили успішне випробування передової системи протиракетної оборони Arrow 2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Система успішно перехопила ціль, що імітувала ракету класу "земля-земля" великої дальності з боєголовкою.

Платформа була протестована Міністерством оборони країни в центральній частині Ізраїлю за сприяння Israel Aerospace Industries.

"Під час випробування були перевірені оновлені можливості системи Arrow для боротьби з поточними та майбутніми загрозами", - заявили в Міноборони.

В оборонному відомстві не уточнили, на якій висоті було перехоплено ціль.

Arrow - система протиракетної оборони, розроблена відповідно до планів ізраїльського уряду, які передбачали створення ефективного засобу ПРО, що за своїми характеристиками мав перевершити американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фінансування та виробництво системи здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю. Розробкою комплексу, яка розпочалася в 1986 році, керує ізраїльське Міністерство оборони. Основними розробниками виступають компанії Israel Aerospace Industries та Boeing.

Комплекс складається із гіперзвукової ракети-перехоплювача Arrow, радіолокаційної станції раннього попередження з АФАР EL/M-2080 Green Pine, пункту управління Golden Citron та центру управління пуском Brown Hazelnut. Всі компоненти системи є пересувними й можуть переміщатися на спеціально підготовлені місця.

Фото: Defense Ministry