Ізраїль і США випробували систему протиракетної оборони Arrow 2
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.
Система успішно перехопила ціль, що імітувала ракету класу "земля-земля" великої дальності з боєголовкою.
Платформа була протестована Міністерством оборони країни в центральній частині Ізраїлю за сприяння Israel Aerospace Industries.
"Під час випробування були перевірені оновлені можливості системи Arrow для боротьби з поточними та майбутніми загрозами", - заявили в Міноборони.
В оборонному відомстві не уточнили, на якій висоті було перехоплено ціль.
Arrow - система протиракетної оборони, розроблена відповідно до планів ізраїльського уряду, які передбачали створення ефективного засобу ПРО, що за своїми характеристиками мав перевершити американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фінансування та виробництво системи здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю. Розробкою комплексу, яка розпочалася в 1986 році, керує ізраїльське Міністерство оборони. Основними розробниками виступають компанії Israel Aerospace Industries та Boeing.
Комплекс складається із гіперзвукової ракети-перехоплювача Arrow, радіолокаційної станції раннього попередження з АФАР EL/M-2080 Green Pine, пункту управління Golden Citron та центру управління пуском Brown Hazelnut. Всі компоненти системи є пересувними й можуть переміщатися на спеціально підготовлені місця.
Фото: Defense Ministry