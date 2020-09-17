Британець використав змію як "маску" в транспорті

В автобусі поблизу Манчестера (Велика Британія) помітили чоловіка, який замість того, щоб скористатися захисною маскою під час поїздки, обмотав шию й частково голову живою змією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Чоловіка з рептилією побачили в автобусі на маршруті зі Свінтона до Манчестера у понеділок, 14 вересня. За словами свідків події, замість того, щоб скористатися захисною маскою для обличчя, він обмотав шию й частково голову живою змією.

У департаменті з питань транспорту Манчестера, виданню заявили, що рептилія не може вважатися адекватною заміною захисній масці.

За словами речника відомства, згідно з рекомендаціями уряду, прикривати обличчя у громадських місцях можна не лише хірургічною маскою, а й шарфом, банданою чи власноруч виготовленою маскою для обличчя. Але не твариною.

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Як повідомлялося, у Британії є обов’язковим носіння захисної маски у громадському транспорті. Виключення зроблене для дітей до 11 років, та осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, що не дозволяють прикривати обличчя.

Станом на ранок 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.

Фото: PA MEDIA