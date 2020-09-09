В Японії посадили літак через пасажира без маски

У Японії літак здійснив незаплановану посадку через те, що один із пасажирів відмовився надягати захисну маску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

«У понеділок літак на внутрішньому рейсі у Японії здійснив позапланову посадку після того, як пасажир відмовився носити захисну маску та погрожував екіпажу. Бюджетний перевізник Peach Aviation повідомив, що екіпаж помітив чоловіка без маски перед зльотом на рейсі з Кусіро до Хоккайдо, що на півночі Японії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники авіакомпанії заявили, що екіпаж попросив його надіти маску, але він відмовився. Також вони повідомили, що після вильоту чоловік кричав на інших пасажирів, які заявляли, що не хочуть сидіти біля людини без маски.

Так, чоловік навіть став погрожувати членам екіпажу, які сказали йому, що проти нього буде направлено попереджувального листа. Капітан повітряного судна вирішив приземлитися в аеропорту Ніігата на узбережжі Японського моря, щоби вивести впертого пасажира з літака.

Офіційні особи заявили, що літак разом із 124 іншими пасажирами прибув до аеропорту Кансай із запізненням на понад 2 години.

Повідомляється, що це перший випадок у Японії, коли внутрішній рейс здійснив позапланову посадку через проблеми з маскою.