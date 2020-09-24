Нігерія в ООН виступила за реформу Радбезу

Задля відображення реалій сучасного світу, Раду безпеки ООН слід розширити, виділивши кілька постійних місць державам Африки.

Про це заявив президент Нігерії Мохаммаду Бухарі під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Нігерія підтримує розширення Ради Безпеки ООН з метою відображення різноманітності та динаміки 21-го століття. Африка заслуговує на постійні місця у Радбезі ООН”, - сказав Бухарі.

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На його переконання, “у той час, як ми прагнемо до інклюзивності у наших суспільствах, ми також повинні упевнитися, що інклюзивність переважає у наших колективних діях як членів міжнародної спільноти”.

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Як відомо, постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Франція, Велика Британія та Китай. Ці держави мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.