Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії

Відповідні укази №405/2020 і №404/2020 від 22 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Так, послом України у Тунісі призначено Володимира Хоманця.

Посаду посла України у Нігерії обійняв Валерій Кірдода.

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Як повідомлялося, Хоманець раніше очолював Департамент економічної дипломатії Міністерства закордонних справ.

Кірдода був послом України в Алжирі, а також послом у Малі за сумісництвом.