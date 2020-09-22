Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Туніській Республіці та Федеративній Республіці Нігерія.
Відповідні укази №405/2020 і №404/2020 від 22 вересня оприлюднено на сайті глави держави.
Так, послом України у Тунісі призначено Володимира Хоманця.
Посаду посла України у Нігерії обійняв Валерій Кірдода.
Як повідомлялося, Хоманець раніше очолював Департамент економічної дипломатії Міністерства закордонних справ.
Кірдода був послом України в Алжирі, а також послом у Малі за сумісництвом.