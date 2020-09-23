У ПАРЄ призначили доповідача по Білорусі

Голову фінської делегації в ПАРЄ Кіммо Кільюнена призначено доповідачем ПАРЄ по Білорусі.

Рішення про це було прийняте Комітетом з політичних питань Парламентської Асамблеї на віддаленому засіданні в середу, повідомила пресслужба Парламенту Фінляндії кореспондентові Укрінформу.

«Той факт, що на цю посаду обрано фіна, є визнанням багаторічного досвіду Фінляндії в мирному посередництві. Ми маємо робити дуже обережні кроки. Важливіше послухати, ніж розповісти про себе, а тим більше уявити готові моделі на віддалі. Білоруси повинні мати можливість вирішувати власні справи», - зазначив Кільюнен.

Метою звітної роботи є сприяння та підтримка внутрішньополітичного діалогу в Білорусі. Є надія, що Кільюнен приведе представників білоруського уряду, а також опозиції і громадянського суспільства до діалогу, щоб знайти вирішення політичної кризи в країні. У 2010-х роках Кільюнен обіймав посаду спеціального посланця міністра закордонних справ з питань мирного посередництва і відтоді підтримує контакти з білоруськими політиками.

Для підтримки в роботі доповідача зібрані експерти Ради Європи, також він тісно співпрацюватиме з МЗС Фінляндії. Фактор складності мирного посередництва пов'язаний не тільки з обмеженнями коронавірусного періоду, але і з тим фактом, що лідери опозиції в Білорусі або ув'язнені, або перебувають у вигнанні.

І Рада Європи, і її Парламентська асамблея бажають і готові надати Білорусі експертну допомогу в реформуванні конституційного та виборчого законодавства. На тому ж засіданні в середу Комітет з політичних питань призначив ще одного доповідача для вивчення реформи виборчого законодавства в Білорусі.

«Кінцева мета, звичайно, полягає в тому, щоб Білорусь стала членом Ради Європи», - резюмував Кільюнен.

Варто відзначити, що раніше Кіммо Кільюнен також був доповідачем ПАРЄ по Вірменії.

У Білорусі сьомий тиждень тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про Президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.