Отруєння Навального: Росія просить Францію підключитися до розслідування

Франція отримала запит від Генеральної прокуратури Російської Федерації про надання правової допомоги у розслідуванні обставин отруєння Олексія Навального, це звернення перебуває на розгляді.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявило Міністерство Європи та закордонних справ Франції.

«Ми отримали запит від Росії. Нині він перебуває у процесі розгляду», - заявили у французькому МЗС.

У відомстві наголосили, що пріоритетом для Парижа є виявлення усіх обставин, а також відповідальних у застосуванні бойової хімічної речовини із групи «Новічок» на території Росії та спроби убивства опозиційного політика.

Як повідомлялося, 18 вересня 2020 року Генеральна прокуратура РФ направила запити до Франції та Швеції про надання правової допомоги. Російську сторону цікавить інформація про проведення на територіях цих держав токсикологічних досліджень біоматеріалів Навального, а також щодо опитувань експертів з цього питання.

Російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

23 вересня Навального виписали з клініки.