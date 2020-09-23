Латвія і Литва закликали розслідувати отруєння Навального

Латвійський і литовський президенти Егілс Левітс і Гітанас Науседа на дебатах в Генасамблеї ООН закликали до розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну трансляцію на сайті ООН.

«Ми закликаємо до незалежного міжнародного розслідування недавнього отруєння лідера (російської, - ред.) опозиції Олексія Навального. Винні у скоєнні цього злочину повинні бути притягнуті до відповідальності », - сказав латвійський президент Левітс.

У свою чергу, президент Литви Науседа зазначив, що в деяких країнах тиск на опозиційних лідерів швидко перетворюється в смертельні фізичні дії. «Якщо ми щиро прагнемо підтримувати міжнародний порядок, ми повинні бути готові розслідувати злочини проти людяності і карати винних усіма наявними засобами», - підкреслив литовський президент.

У вечірньому блоці дебатів 22 вересня Президент Латвії та Литви виступали один за іншим, під №11-12.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

Зараз Олексій Навальний прийшов до тями, перебуває в стабільному стані і проходить реабілітацію в німецькій клініці "Шаріте".

Нагадаємо, в понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75 сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.