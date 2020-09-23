Макрон в ООН закликав РФ пояснити застосування «Новічка»

«Ми не будемо миритися з тим, щоб хімічна зброя застосовувалася у Європі, зокрема, у Росії. Заради колективної безпеки я знову звертаюся до Росії, наголошуючи на необхідності внесення повної ясності на спробу убивства опозиційного політика із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новічок», - заявив президент Франції.

Макрон додав, що ситуація повинна бути роз’яснена швидко і бездоганно, адже тут вже йдеться про недотримання «червоних ліній».

Макрон відзначив, що боротьба з тероризмом і поширенням зброї масового знищення є для Франції одним із найважливіших принципів у розбудові нового сучасного консенсусу у світі.

Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне та прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

Наразі, за повідомленнями, Олексій Навальний прийшов до тями, перебуває у стабільному стані та проходить реабілітацію в німецькій клініці "Шаріте".