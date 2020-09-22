У Британії знову посилюють карантин

Британський уряд на чолі з Борисом Джонсоном ухвалив рішення знову посилити карантинні обмеження через початок другої хвилі пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Джонсон повинен виступити зі зверненням до парламенту і народу у вівторок, в якому оприлюднить нові правила карантину. Як очікується, він має намір закликати британців повернутися за можливості до роботи з дому, щоб стримати поширення коронавірусу.

Крім того, суттєві обмеження стосуватимуться роботи ресторанного бізнесу. Всі паби, бари, ресторани та інші заклади гостинності по всій країні повинні зачинятися о 22:00 з четверга.

Джонсон також попередив депутатів парламенту, що, якщо вони ухвалять карантинні заходи зараз, можливо, пізніше, не доведеться вводити більш жорсткі обмеження.

Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не хоче повторно запроваджувати в країні локдаун, проте, ймовірно, британські міністри нині розглянуть введення карантинних заходів в окремих районах.

Як повідомлялося, науковий експерт британського уряду раніше спрогнозував, що у країні добова кількість інфікувань може зрости до майже 50 тисяч у разі повної відмови від карантинних обмежень.

Рівень смертності від коронавірусу у Великій Британії – найвищий у Європі.

Фото:Getty Images