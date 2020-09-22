У Британії знову посилюють карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Джонсон повинен виступити зі зверненням до парламенту і народу у вівторок, в якому оприлюднить нові правила карантину. Як очікується, він має намір закликати британців повернутися за можливості до роботи з дому, щоб стримати поширення коронавірусу.
Крім того, суттєві обмеження стосуватимуться роботи ресторанного бізнесу. Всі паби, бари, ресторани та інші заклади гостинності по всій країні повинні зачинятися о 22:00 з четверга.
Джонсон також попередив депутатів парламенту, що, якщо вони ухвалять карантинні заходи зараз, можливо, пізніше, не доведеться вводити більш жорсткі обмеження.
Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не хоче повторно запроваджувати в країні локдаун, проте, ймовірно, британські міністри нині розглянуть введення карантинних заходів в окремих районах.
Як повідомлялося, науковий експерт британського уряду раніше спрогнозував, що у країні добова кількість інфікувань може зрости до майже 50 тисяч у разі повної відмови від карантинних обмежень.
Рівень смертності від коронавірусу у Великій Британії – найвищий у Європі.
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