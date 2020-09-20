Британців штрафуватимуть на £10 тисяч за порушення самоізоляції

Британців штрафуватимуть на £10 тисяч за порушення самоізоляції

Укрінформ
Уряд Британії анонсував штрафи до 10 000 фунтів стерлінгів для людей, які відмовляються від самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Із 28 вересня люди будуть зобов'язані самоізолюватись, якщо у них позитивний результат тесту на коронавірус або якщо вони під наглядом після контакту із зараженим.

Нові заходи також включають одноразову виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів для осіб з низькими доходами і штраф для роботодавців, які карають співробітників на самоізоляції.

Штрафи починатимуться із 1 000 фунтів стерлінгів, потім підвищуватимуться до 10 000 фунтів стерлінгів при повторенні і найбільш серйозних порушеннях. Досі самоізоляція була лише рекомендована.

Про нові правила оголосив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

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У суботу в Британії було зареєстровано 4 422 нових випадки COVID-19 і 27 смертей, нагадує BBC.

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