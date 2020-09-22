Мадрид просить армію про допомогу в забезпеченні карантинних обмежень

Керівниця автономної громади Мадрида Ізабель Діас Аюсо звернулася в понеділок за допомогою до армії для боротьби зі спалахом коронавірусу в іспанській столиці та її околицях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Mundo.

Раніше, як зазначається, місцева влада вирішила частково заблокувати деякі бідні райони, що викликало протести у вихідні дні.

Діас Аюсо представила прем’єру Іспанії Педро Санчесу сценарій, за яким військові стежать за тим, щоб обмеження в Мадриді дотримувалися, а медичні працівники Збройних сил проводили тести на антитіла майже мільйону мадридців.

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Повідомляється, що голова уряду Іспанії та президент автономної громади досягли згоди щодо координації дій між адміністраціями.

Як відомо, протягом останніх кількох тижнів влада іспанської столиці зіткнулася з двома серйозними проблемами — труднощі з примусом до дотримання карантину для заражених і їхніх контактних осіб і неможливість посилення первинної медичної допомоги через брак лікарів і медсестер.

Прохання Діас Аюсо до Санчеса спрямоване на те, щоб спробувати усунути ці два недоліки. Це не перший випадок під час пандемії, коли влада звертається за допомогою до військових.

Джерела в іспанському уряді підтверджують свою готовність до того, щоб армія простягнула руку допомоги в окремих районах столиці, найбільш постраждалих від коронавірусу. Зокрема, вони запевняють, що Санчес запропонує Діас Аюсо всі необхідні їй засоби для здійснення обмежувальних заходів, які набрали чинності у понеділок.

Нагадаємо: раніше мадридська влада вже анонсувала суттєве посилення карантинних заходів у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації – мова йде про закриття парків та заборону зібрань понад 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в'їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

Усього з початку пандемії в Іспанії зафіксовано 659 тисяч випадків коронавірусу. У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на COVID-19. На столичний регіон припадає майже третина усіх випадків зараження в Іспанії.

Фото: EFE