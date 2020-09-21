У 37 районах та передмістях Мадрида ввели суворий карантин

Відсьогодні у 37 районах та передмістях Мадрида запровадили нові суворі карантинні обмеження, які стосуватимуться близько 850 тисяч жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.es.

У цих районах проживають переважно люди з більш низьким доходом та велика кількість іммігрантів.

Зазначається, що жителям заборонятиметься виїжджати за межі своїх районів. Виняток робитимуть лише для тих, хто їде на роботу, навчання або до лікаря. Також заборонені зібрання більше шести осіб.

Локдаун триватиме близько двох тижнів. Протягом цього часу будуть закриті парки, а бари та ресторани мають скоротити вдвічі кількість відвідувачів.

Напередодні у 12 з 37 районів та передмість пройшли протести проти запровадження дискримінаційних, на думку демонстрантів, обмежувальних заходів.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Іспанії погіршується. Від початку епідемії в Іспанії зареєстровано понад 659,3 тис. випадки коронавірусу, 30 495 людей померли. Населення країни становить близько 47,4 млн.

Навесні 2020 року Іспанія певний час була найбільш ураженою коронавірусом країною Європи.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 312 622 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 966 089 летальних, одужали 22 894 278 людей.

Фото: @ picture-alliance/AA/B.Akbulut