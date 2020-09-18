В Іспанії новий рекорд захворюваності - понад 14 тисяч випадків за добу

В Іспанії добовий приріст заражень вперше з початку пандемії перевищив 14 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом. Це найбільший показник за увесь час епідемії для самої Іспанії та найвищий у всій Європі.

З них 35% випадків - більше 5 тисяч - припадають на столичний регіон Мадрид. Померли за добу 90 пацієнтів.

Як уже повідомлялося, сьогодні влада Мадрида анонсувала суттєве посилення карантинних заходів - закриття парків та заборону зібрань понад 6 осіб для всього регіону, а також обмеження в'їзду та виїзду із 37 районів, де фіксують найбільше заражень.

Також повідомляється, що з початку навчального року в Іспанії через спалахи коронавірусу закрили вже 120 закладів та 565 класів.

У реанімаціях Мадриду зайняті вже 64% ліжкомісць, обладнаних для хворих на Covid-19. На столичний регіон припадає майже третина усіх випадків зараження в Іспанії.

Минулого тижня приріст нових хворих в країні кілька разів перевищив позначку у 10 тисяч за добу. Цього тижня показники знизилися до 4-5 тисяч.

Варто нагадати, що саме Іспанія виявилася першою країною Європи, де кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 500 тисяч.