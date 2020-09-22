Німеччина готова стати членом розширеного Радбезу ООН — Меркель

Німеччина підтримує ідею реформування ООН і готова, в разі розширення кола постійних членів Ради Безпеки, взяти на себе відповідальність як її член.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, сказала канцлер ФРН Ангела Меркель у привітанні Генасамблеї ООН до 75-річчя з дня заснування Організації.

"Нам потрібна реформа. ООН має й надалі розвиватися і бути спроможною протистояти глобальним викликам 21 століття. Німеччина готова брати на себе відповідальність, з радістю — у новій, розширеній Раді Безпеки", - сказала Меркель.

Організації об’єднаних націй буде добре лише тоді, коли її члени будуть об’єднані, зауважила глава німецького уряду, особливо коли йдеться про найскладніші питання безпекового характеру.

Меркель поскаржилася на те, що Рада Безпеки занадто часто блокується її членами, коли треба приймати важливі рішення, що "окремі члени не дають системі порядку функціонувати так, як вона мала б".

"Однак той, хто вважає, що самотужки впорається краще, той помиляється. Ми – один світ", - підкреслила політик і навела як приклад пандемію COVID-19, яка водночас стерла всі кордони і яку можна подолати лише спільними зусиллями.

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Канцлер ФРН згадала, що ООН була заснована для підтримання нового світового порядку та миру після того, як її країна розв’язала страшну війну, Голокост, і спричинила незлічені страждання людству.

Нагадаємо: Німеччина є непостійним членом РБ ООН у 2019-2020 роках.

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg