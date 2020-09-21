Міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку

Міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Адам Войтех подав у відставку.

Про це він оголосив у понеділок на пресконференції в Празі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вирішив подати у відставку з посади міністра охорони здоров'я. Я вже подав заяву прем'єр-міністру», - сказав Войтех.

Пояснюючи своє рішення, він наголосив, що прийшов на посаду, аби наполягати на певних змінах, але «епідемія коронавірусу не дозволила цього зробити».

Водночас, за його словами, Чехії вдалося добре подолати першу хвилю COVID-19, країна фактично стала зразком успіху в Європі в цьому сенсі. На думку Войтеха, вони з колегами зробили все можливе, щоб захистити людей, і йому не соромно за зроблену роботу.

Войтех очолював Міністерство охорони здоров’я менш ніж три роки. Надалі він буде працюватиме у нижній палаті парламенту як депутат.

Відставка Войтеха стала несподіванкою, раніше прем’єр-міністр Андрій Бабіш відкидав заклики деяких політиків щодо звільнення «коронаміністра».

У вересні Чехія увійшла до трійки країн ЄС, де кількість нових випадків зараження корнавірусом зростає найбільш швидкими темпами.

Загалом від початку пандемії в республіці було підтверджено 49 290 випадків інфікування, наразі хворіє 24 032 людини. Померли за весь час епідемії 503 чехи.

Сьогодні чеський уряд проведе засідання, на якому може бути прийняте рішення про запровадження надзвичайного стану.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 31 239 507 випадків зараження коронавірусом, зокрема 965 065 летальних, одужало 22 833 427 осіб.

Фото: ČTK