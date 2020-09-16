У Чехії зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 із початку пандемії

У Чехії зафіксували за останню добу найбільший з початку пандемії антирекорд зараження коронавірусом – 1677 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.

Зазначається, що попередній найвищий добовий показник заражень був зафіксований у Чехії лише 3 доби тому.

Загалом із майже 39 тисяч підтверджених випадків коронавірусу у країні налічується 15 807 активних випадків захворювання. У більшості випадків перебіг хвороби легкий. В лікарнях наразі перебувають 333 людини, стан 78 з них важкий.

Як повідомлялося, всього з початку епідемії в Чехії від коронавірусної хвороби померли 476 людей, з них 6 – за останню добу.

Варто нагадати, що минулого тижня Чехія додатково посилила масковий режим, розширивши його на усі громадські приміщення, але з певними винятками.

Всього станом на середу в світі зафіксовано 29,7 мільйона випадків COVID-19, включаючи більше, ніж 939 тисяч летальних. У багатьох країнах епідеміологічна ситуація погіршується та фіксується друга хвиля пандемії.