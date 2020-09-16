У Чехії зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 із початку пандемії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.
Зазначається, що попередній найвищий добовий показник заражень був зафіксований у Чехії лише 3 доби тому.
Загалом із майже 39 тисяч підтверджених випадків коронавірусу у країні налічується 15 807 активних випадків захворювання. У більшості випадків перебіг хвороби легкий. В лікарнях наразі перебувають 333 людини, стан 78 з них важкий.
Як повідомлялося, всього з початку епідемії в Чехії від коронавірусної хвороби померли 476 людей, з них 6 – за останню добу.
Варто нагадати, що минулого тижня Чехія додатково посилила масковий режим, розширивши його на усі громадські приміщення, але з певними винятками.
Всього станом на середу в світі зафіксовано 29,7 мільйона випадків COVID-19, включаючи більше, ніж 939 тисяч летальних. У багатьох країнах епідеміологічна ситуація погіршується та фіксується друга хвиля пандемії.