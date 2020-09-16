У світі на COVID-19 захворіли 29,7 мільйона осіб

Станом на ранок 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу зареєстровано 9 319 нових випадків інфікування, найбільше в Мексиці (4 771) та Індії (2 325). З 702 нових летальних випадків за сьогодні 629 також припадає на Мексику.

Найбільше інфікованих виявлено в США - 6 788 147, в Індії наразі зареєстровано 5 020 359 випадків коронавірусу, а в Бразилії 4 384 299.