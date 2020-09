У Штатах помер науковець, який вивчав відносини СРСР зі США

У США помер історик Стівен Коен, який займався вивченням історії СРСР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета The New York Times.

За словами історика, Катріни Ванден Хеувел, причиною смерті 81-річного Коена став рак легенів.

Стівен Коен був професором Прінстонського і Нью-Йоркського університетів. В основному він працював над такими темами, як розвиток Радянської Росії після Жовтневої революції 1917 року, а також відносини СРСР зі США.

Коен написав або відредагував 10 книг і безліч статей для таких видань, як The Nation і The New York Times, був коментатором CBS-TV. Своїми джерелами він називав президента США Джорджа Буша і багатьох американських і радянських офіційних осіб.

фото: Suzanne DeChillo/The New York Times