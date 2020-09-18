Член президії Координаційної ради оголосив голодування

Адвокату і члену президії Координаційної ради Максиму Знаку висунули обвинувачення за ч.3 ст. 361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це повідомив захисник Знака Дмитро Лаєвський.

Повідомляється, що на знак незгоди з обвинуваченнями Знак оголосив голодування.

«Обвинувачення, так само як і підозри, не конкретизоване, з нього не зрозуміло, які саме висловлювання Максима розцінюються як спрямовані проти національної безпеки, і воно так само полягає в переслідуванні за висловлення думки. У зв'язку з незаконністю кримінального переслідування і довільністю взяття під варту адвокат Максим Знак 18 вересня, з моменту висунення обвинувачення, офіційно оголосив відмову від споживання їжі. Про це він повідомив письмово адміністрації СІЗО», - розповів Лаєвський.

За словами захисника, Знак дійшов висновку, що в Республіці Білорусь не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості, і в умовах СІЗО він не бачить інших способів боротьби, «з огляду на очевидність абсурдності того, що відбувається в частині обвинувачення в злочині за вільне висловлення громадянами власної думки».

«За словами Максима Знака, відмова від їжі є для нього в умовах СІЗО одним з небагатьох способів, що залишилися, боротьби проти беззаконня і несправедливості в країні. Максим неодноразово говорив, що в державі всі люди повинні керуватися правом. Як пояснив Максим Знак, відмова від їжі має переконати кожного, особливо правозастосовувачів, згадати про духовні і моральні цінності, на яких базується право, і не руйнувати їх», - заявив Лаєвський.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY