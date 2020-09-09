Ще одного члена Координаційної ради Білорусі підозрюють у "захопленні влади"

Юрист і член президії Координаційної ради Білорусі Максим Знак є підозрюваним у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Адвокат Дмитро Лаєвський підтвердив, що Знак є підозрюваним у кримінальній справі за ч. 3 ст. 361 КК Білорусі («Заклики до дій, спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці Республіки Білорусь: публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь з використанням засобів масової інформації та Інтернету»).

Зараз Знак знаходяться в центральному апараті Слідчого комітету Білорусі.

Зазначається, що Координаційну раду з розв'язання політичної кризи у країні створено з ініціативи опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлани Тиіхановської, яка зараз перебуває в Литві. Перша зустріч відбулася 19 серпня. На наступний день Генпрокуратура оголосила про порушення справи по ст. 361 КК Білорусі (заклики до дій, спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці).

Раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Кримінальну справу також порушено за ч.3 ст. 361 КК Білорусі

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: RFE/RL