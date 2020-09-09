Ще одного члена Координаційної ради Білорусі підозрюють у

Ще одного члена Координаційної ради Білорусі підозрюють у "захопленні влади"

Укрінформ
Юрист і член президії Координаційної ради Білорусі Максим Знак є підозрюваним у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Адвокат Дмитро Лаєвський підтвердив, що Знак є підозрюваним у кримінальній справі за ч. 3 ст. 361 КК Білорусі («Заклики до дій, спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці Республіки Білорусь: публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь з використанням засобів масової інформації та Інтернету»).

Зараз Знак знаходяться в центральному апараті Слідчого комітету Білорусі.

Зазначається, що Координаційну раду з розв'язання політичної кризи у країні створено з ініціативи опозиційного кандидата у президенти Білорусі Світлани Тиіхановської, яка зараз перебуває в Литві. Перша зустріч відбулася 19 серпня. На наступний день Генпрокуратура оголосила про порушення справи по ст. 361 КК Білорусі (заклики до дій, спрямованих на нанесення шкоди національній безпеці).

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Раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Кримінальну справу також порушено за ч.3 ст. 361 КК Білорусі

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: RFE/RL

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